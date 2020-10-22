Belediyeden tavanı çökmek üzere olan eve tadilat - Son Dakika

AKSARAY Belediyesi'nce kentte 2 çocuklarıyla yaşayan işsiz Ahmet- Elmas Koçak çiftinin tek katlı evlerinin çökme tehlikesi olan ahşap tavanı ve çatısı onarıldı. Belediye Başkanı Enver Dinçer, "Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz" dedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde 2 çocuklarıyla birlikte oturan Ahmet ve Elmas Koçak çiftinin tek katlı evlerinin ahşap tavanında, yağmur suları nedeniyle çökme riski oluştu. Bu tehlikeyi ve Ahmet Koçak'ın işsiz olduğunu öğrenen Aksaray Belediyesi yetkilileri de ekonomik durumu iyi olmayan aileye yardım edip, evin tadilatını gerçekleştirdi.

Tadilatın ardından aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Enver Dinçer, "Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son bir ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Çatısı akan ve evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar" diye konuştu.Sıcak yuvaya kavuştuklarını dile getiren Elmas Koçak da "Evimin durumu çok kötüydü ve çatısı da akıyordu. Belediye başkanımız, evimin çatısını ve tüm onarımlarını yaptırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Eski oturduğum evden eser kalmadı" dedi.

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