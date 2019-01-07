Son Dakika Haberleri: Belediyeden Taziye Evlerine Ücretsiz Yemek

Belediyeden Taziye Evlerine Ücretsiz Yemek

2 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince taziye evlerine ücretsiz yemek dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Belediyeden Taziye Evlerine Ücretsiz Yemek, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince taziye evlerine ücretsiz yemek dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "doğumdan ölüme kadar hizmetinizdeyiz" sloganıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Siirt Belediyesinin, yakınlarını kaybeden vatandaşlara birçok alanda hizmet verdiği bildirildi.

Şu ana kadar vatandaşlara destek amacıyla cenaze nakil, defin desteği sunulduğunu, taziye evlerinde çay, şeker ve su ikramı yapıldığı, imam görevlendirildiği dile getirilen açıklamada, taziye sahiplerine destek olunması amacıyla taziyelerin ilk gününde ücretsiz yemek dağıtımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yemeklerin sıcak ve ambalajlı olarak taziye evlerine ulaştırıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:52 Kaynak: AA

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