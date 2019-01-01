Son Dakika Haberleri: Belediyeden Tekirdağspor'a Malzeme Desteği

Belediyeden Tekirdağspor'a Malzeme Desteği

46 dakika önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağspor'a malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediyeden Tekirdağspor'a Malzeme Desteği, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağspor'a malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculara forma, şort ve yağmurluk hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye olarak sporculara her zaman destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Tekirdağspor'un ana kadrosunun gençlerden oluşması gerektiğini aktaran Eşkinat, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Önemli olan onları büyütüp, geliştirerek, Tekirdağspor'un ana kadrosunu bizim çocuklarımızdan oluşturmaktır. Günün birinde bu da gerçekleşecektir. Bizim asıl hedefimiz bu. Kısa vadeli planlar yapmıyoruz. Bu konuya maraton gibi bakıyoruz. Tekirdağspor'da sahaya ilk 11'de çıkan futbolcuların tamamı Tekirdağlı olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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