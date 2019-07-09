Son Dakika Haberleri: Belediyeden, toplu taşıma araçlarına 'Klima' denetimi
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Belediyeden, toplu taşıma araçlarına 'Klima' denetimi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik ve klima denetimi yaptı.

Belediyeden, toplu taşıma araçlarına 'Klima' denetimi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik ve klima denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren şehir içi minibüs hatlarında denetimlerine devam ediyor. Şehir içi ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekipler tarafından yapılan denetimlerde sıcak havalarda klima çalıştırmayan ve genel temizlik kurallarına uymayan araçların şoförlerinin ve sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise özellikle sıcak havalarda klimayı açmayan şoförlerden dolayı büyük rahatsızlık yaşadıklarını dile getirerek, denetimleri yapan Adıyaman Belediyesi ekiplerine ve yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
Adıyaman, Zabıta, Güncel
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