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Belediyeden toplumu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Belediyeden toplumu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusu

14.01.2022 16:25
Belediyeden toplumu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusu

Manisa Yunusemre Belediyesi, özellikle vatandaşlardan gelen ihbarlarla bulundukları yerlerden alınarak gömülen ölü sokak köpekleri üzerinden sosyal medyada yapılan hakaret ve iftiralar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa Yunusemre Belediyesi, özellikle vatandaşlardan gelen ihbarlarla bulundukları yerlerden alınarak gömülen ölü sokak köpekleri üzerinden sosyal medyada yapılan hakaret ve iftiralar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar sonrası bulunduğu sokaklardan alınarak gömülen ölü sokak köpeklerini, belediye tarafından katledilmiş ve hatta canlı canlı gömülmüş gibi lanse ederek kurumu ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi hedef haline getiren dernek başkanı ve yöneticileri hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı ve yöneticilerine; iftira, suç uydurma, hakaret, toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atma, özel araziye izinsiz girme, kamu görevlisine görevini yaptırmama ve benzeri suçları oluşturması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 125, 267 ve 271. maddeleri gereğince kamu davası açılması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduklarını açıklayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sosyal medya üzerinden iftiralarla yanlış algı oluşturmak isteyenlere göz yummayacaklarını söyledi.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden sokak hayvanlarını katlettiğimiz yönünde infial oluşturmak, belediyemizi, şahsımı karalamak isteyenlere yönelik hukuk mücadelemizi başlattık. Yunusemre Belediyesi olarak 'Onlar Bize Emanet' sloganıyla can dostlarımız sokak hayvanları konusunda yaptığımız çalışmalar ortadadır. Manisa'da yaşayan herkes belediyemizin sokak hayvanlarına karşı hassasiyetini bilir. Zaten incelediğimizde basının bu iftiraya itibar etmediğini, sosyal medyada da Manisa'dan pek inanan ve paylaşan olmadığını gördük. Geçtiğimiz haftalarda; 6 yıl önce yaralı ve saldırgan bir canı, iğnelerle uyuşturduktan sonra tedavi edilmek üzere barınağa taşırken paylaşılan bir fotoğrafı yeniymiş ve bu cana zarar verilmiş gibi servis edenler ile bugün; hastalık, kaza benzeri nedenlerle sokaklarda yaşamını kaybeden sokak hayvanları için belediyeler başta olmak üzere tüm resmi kurumların 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirdikleri defin işlemini katliam, vahşet gibi söylemlerle sunanlar aynı kişiler. Neden ve hangi maksatla? Planlı şekilde, hem de bu canlar üzerinden yaptığınız insafsız karalama kampanyanıza, anlık duygusal yaklaşımlarla tepki gösterenleri bir kez daha ve son kez eleştiri haklarını kullandıkları için ayrı tutuyorum. Ancak, bundan sonra böyle iftiralara inanıp işin aslını belediyemizden öğrenmeden hakaret içeren mesajlar atan sosyal medya kullanıcılarına karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı da bilmenizi isterim. Hiç kimsenin, bizleri katil, cana kıyan, vicdansız, kural ve nizam bilmez bir kurum olarak lanse etmesine göz yummayacağım. Kamu sağlığı düşünülerek oluşturulan kanunlara uygun şekilde kamu hizmetini yerine getiren belediyemizi engellemeye çalışan bu algı ajanları hukuk önünde hesap verecek. Bu kaçıncı yalanınız, iftiranız? Evet, ortada bir katliam var. Haksız hukuksuz şekilde yaptığınız itibar ve karalama katliamı var. Yağma yok! Hesap vereceksiniz" diye konuştu. - MANİSA

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Yunusemre, Hakaret, Manisa, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyeden toplumu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyeden toplumu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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