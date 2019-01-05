Belediyeden Ücretsiz Sinema Etkinliği
48 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlere daha fazla kültürel alan oluşturmak amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günleri devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlere daha fazla kültürel alan oluşturmak amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günleri devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'nda ücretsiz sinema günleri etkinlikleri kapsamında gösterime giren filmlerde bu ay çocuklar için animasyon türünde "Prenses
ve Ejderha" ile "Sihirbazın Balonları", yetişkinler için de "Son Oyun" adlı filmler gösterilecek.
Ocak ayı sinema programı, 27 Ocak'ta çocuklar ve yetişkinlere yönelik gösterilecek filmlerle sona erecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:36 Kaynak: AA
Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu
İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı