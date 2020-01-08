Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba - Son Dakika

Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba

6 saat önce

Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda her sabah sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba, System.String[]

Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda her sabah sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın her eğitim öğretim yılında yapıldığını söyledi.

AŞ evinde özenle ve titizlikle hazırlanan çorbaları ikram araçlarıyla Muğla Meslek Yüksekokuluna ulaştırdıklarını belirten Gümüş, oradan da öğrencilere servis ettiklerini kaydetti.

Tarhana, domates, mercimek gibi her gün farklı çorbalar ikram ettiklerini vurgulayan Gümüş, "Uygulamamızdan öğrencilerimiz de çok memnun. Belediyeye gelip teşekkür eden öğrenci kardeşlerimiz var. Çünkü biz onlara öğrenci değil birer hemşehrimiz, kardeşimiz gözüyle bakıyoruz. Onlar anne babalarının bizlere emaneti. Bizler için sıcak bir çorba, sıcak bir gülümse demek." dedi.

Belediye olarak sadece yol yapan, alt yapı hizmeti veren bir kurum olmadıklarını anlatan Gümüş, aynı zamanda sosyal projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler de emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
20:40 Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
20:38 Trump: iran'ın saldırılarında abd zayiat vermemiştir - Son Dakika
20:36 Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
20:35 Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika
20:33 Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]