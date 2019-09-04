Belediyeden üniversiteye hazırlananlara ücretsiz kurs

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından lise mezunlarına yönelik ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurslara katılmak isteyenlere yönelik olarak 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde seçme sınavı düzenlenecek.

Kursa katılmak isteyenler Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm semt konakları ve eğitim merkezlerinde seçme sınavına kayıtlarını yaptırabilecek.

Sınav sonuçlarına göre kurslara katılmaya hak kazananlar, kayıtlarını yaptırarak derslere başlayacak.

Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek kurs, bu yıl Çarmuzu Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek. Kurslar daha önce, Salköprü Semt Konağında düzenlenmişti.