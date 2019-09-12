Son Dakika Haberleri: Belediyeden üreticilere arı kovanı desteği
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Belediyeden üreticilere arı kovanı desteği

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca uygulamaya konulan, "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere arı kovanı dağıtıldı.

Belediyeden üreticilere arı kovanı desteği, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca uygulamaya konulan, "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere arı kovanı dağıtıldı.


Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen törenle, üreticilere 970 kovan desteğinde bulunuldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, çiftçilere destek olmak ve üretimin artırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.


Albayrak, Arıcılığı Geliştirme Projesi ile arı yetiştiricilerine kovan desteği sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Her sene kovan dağıtımı yapıyoruz. Dışarıdan gezginci arıcılar buraya gelip bizim balımızı toplayıp gidiyor. Arıcılığı Geliştirme Projesi ilk geldiğinde hemen uygulanmaya başlanması için onayladım. Bugün burada 170 üreticimize 970 kovan dağıtacağız. Bizim hedefimiz üreticilerimizin kovanlarını 30'a tamamlamak."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan da arıcılığın geliştirilmesi için kovan dağıtımına devam edeceklerini belirtti.


Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de katıldı.

Konuşmaların ardından üreticilere kovanları teslim edildi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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