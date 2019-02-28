Belediyeden Üreticiye Kovan Desteği
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bal üreticilerine 860 kovan dağıttı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, bal üreticilerine 860 kovan dağıttı.
Kentte kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla daha önce üreticilere, arı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan belediye tarafından destekleme hakkı kazanan 86 çiftçi için alınan kovanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Organik Pazar Yeri'nde tutanak karşılığı teslim edildi.
Destekten duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler belediye yetkililerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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