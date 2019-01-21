Belediyeden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Bu kapsamda işsizliğe bir nebze olsun katkı sağlamak adına EBEGEM, 2019 yılı KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başlatıyor.

KOSGEB Uzmanı Hakan Özcan tarafından gerçekleştirilecek eğitimler 28 Ocak- 12 Şubat 2019 tarihleri arasında 4 grup halinde yapılacak.

30 saat sürecek eğitimlerde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını hayata geçirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesi hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada 27 Ocak 2019 tarihinde ücretsiz eğitimlerin başlayacağı, eğitim sonunda girişimcilik belgesinin verileceği kurslara başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. Açıklamada KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılmak isteyenlerin 27 Ocak tarihinden önce müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.