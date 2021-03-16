Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek - Son Dakika

Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek

16.03.2021 17:12
Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Korona Virüsten dolayı 14 aylık bir süreç içerisinde yardım ettiği binlerce aileye 5 milyon 234 bin TL yardım desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi, Korona Virüsten dolayı 14 aylık bir süreç içerisinde yardım ettiği binlerce aileye 5 milyon 234 bin TL yardım desteğinde bulundu.

Pandemi öncesi, bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunan Adıyaman Belediyesi, pandemi süresince de bu desteklerini arttırarak sürdürdüğünü belirtildi.

Korona Virüs salgını dolayısıyla ciddi ekonomik darboğaz içerisine giren halkın sorunlarını minimuma indirmek için hükumet tarafından alınan kararları harfiyen uygulayan Adıyaman Belediyesi, 14 aylık süreçte binlerce aileye 5 milyon TL'nin üzerinde sosyal yardımda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "2019 Yılının sonunda Çin'den başlayıp, 2020 yılının başlarında ülkemizde dahil tüm dünyaya yayılan Korona Virüs salgını dolayısıyla toplum olarak oldukça zor günler geçirdik. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayında itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, halkımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaya çalıştık. Bunun yanında salgından dolayı çalışamayan esnaf ve diğer vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını minimuma indirmek için kolları sıvayarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak 2020 yılının başı ile 2021 yılının ilk iki buçuk ayında 5 milyon TL'yi aşan sosyal yardımda bulunduk. Toplumsal Gelişim Merkezi ekiplerimiz yıl boyunca belediyemize başvurarak yardım talebinde bulunan tüm vatandaşlarımızın yanı sıra, kısıtlamalarda kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımızın, uzaktan eğitime geçen öğrencilerin, sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok özveriyi gösteren yaş gruplarından 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ülkemize sığınarak ilimizde yaşayan mülteci kardeşlerimizin yanında oldu. Öte yandan, çeşitli mahallelerde bulunan borç defterlerindeki borçların hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte kapatılması, askıda ekmek ve tablet bağışı gibi kampanyalarla da dayanışma halkasını genişletmeyi amaçladık. Bu anlamda gerek özveriyle çalışan ekiplerimize, gerek hayırsever vatandaşlarımıza, gerekse bizim mahallelerdeki temsilcilerimiz olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2020 yılında toplam 4 milyon 238 bin 290 TL yardım yaptık. Bunun 2 milyon TL'si ile imkanı olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimize Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz aracılığıyla tablet desteğinde bulunduk. Bir milyon TL'si ile 3 bin 461 ihtiyaç sahibi ailemize dağıttığımız sosyal yardım kartlarımız ile ihtiyaçlarını temin etme imkanı sağladık. 961 Bin 408 TL'si ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi oluşturup dağıttık ve 276 bin 882 TL'ni de yine ihtiyaç sahibi esnafımıza ve ailelerimize nakdi olarak dağıttık. 2021 yılının ilk iki buçuk aylık kısmında da yardımlarımıza devam ederek, toplamda 995 bin 847 TL sosyal destekte bulunduk. Bu paranın 865 bin TL'sini yine çeşitli yardımlarla, 130 bin 847 TL'sini de nakdi olarak halkımıza dağıttık. İnşallah en kısa zamanda bu salgın son bulur ve toplum olarak eski güzel günlerimize döneriz. Ama her şeye rağmen her ihtiyaç duyulduğunda Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın yanında olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik alanında en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek
Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek
Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek

Türk Lirası, Koronavirüs, Adıyaman, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeden vatandaşlara 5 milyon 234 bin TL destek - Son Dakika


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