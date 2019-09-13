Son Dakika Haberleri: Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Fatsa Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara iki gün boyunca aşure ikramı yapıldı.

Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Fatsa Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara iki gün boyunca aşure ikramı yapıldı.


Plevne Meydanı ve Reşadiye Caddesi kavlan ağacı yanında gerçekleştirilen aşure ikramı programına Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay, Belediye Meclis üyeleri, personeller, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldılar.


Aşure ikramı sonrası bir açıklama yapan Başkan İbrahim Etem Kibar, "Muharrem ayı nedeniyle Aşure günümüzü Aşure ile kutlamak istedik. Bu günler birlik ve bütünlüğü sağlayan ve her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tutmuş olduğunuz oruçlar kabul olsun. Burada toplumun her kesiminden insan yan yana, omuz omuza. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Geleneksel hale gelen bu etkinliği bu yıl da Muharrem ayının ruhuna uygun bir şekilde sürdürelim istedik. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak
Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Suudi Arabistan umre dahil tüm ziyaretlerden ek vergi alacak Emekli maaşına el konulduğu için kendini yakan vatandaşa yanık ünitesinde yer bulunamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]