Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü kapsamında her gün farklı bir mahallede ilçe sakinlerine aşure ikramında bulunacak.

İlk program Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Eyüp Sultan Meydanı'nda gerçekleşti. Başkan Deniz Köken programda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"BÜTÜN İNANANLARIN MUHARREM AYINI KUTLUYORUM"

Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, "Öncelikle bütün inananların Muharrem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Muharrem ayı haramlardan uzak, kötülüklerin olmaması gerektiği bir ay. Bugün Muharrem ayının geleneği olarak aşuremizi dağıtmaya başladık. Akşam da Pir Sultan Abdal Derneği'nde iftarımız olacak inşaallah" dedi.

Aşure ikramları sırasıyla Yeşilpınar, Güzeltepe, Alibeyköy Merkez, Akşemsettin, Rami, Silahtarağa, Topçular, Karadolap, Kemer Camii Meydanı, Nişanca, Esentepe, İslambey ve Çırçır mahallelerinde devam edecek.