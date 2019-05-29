Son Dakika Haberleri: Belediyeden vatandaşlara bayramlık yardımı
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Belediyeden vatandaşlara bayramlık yardımı

23 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 11 bin 600 dar gelirliye bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Belediyeden vatandaşlara bayramlık yardımı, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 11 bin 600 dar gelirliye bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Gıda Bankasında dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak.
Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankasına gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri, hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi.
İstediği giysi ve ayakkabıyı seçen ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Ayrıca bayramlık elbiselerin yanında temizlik malzemesi hediye edildi.
İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini aktaran aileler, çok memnun olduklarını kaydettiler.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:51 Kaynak: AA
Şehitkamil, Ramazan Bayramı, Güncel
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