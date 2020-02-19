Belediyeden vatandaşlara 'çatıdaki kar birikintilerini temizleyin' anonsu - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların evlerinin damlarında biriken yığınlarını temizlemesi konusunda uyardı.



Beytüşşebap Belediyesi, kentte günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatılarında biriken karın temizlenmesi için anons yaparak vatandaşlara çatıları temizlemeleri uyarısında bulundu.



Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, günlerdir karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Aşan, "İlçemiz yüksek rakımlı olduğundan sürekli kar yağışı oluyor. Bu sene de çok kar yağdı. Bizlerde gece gündüz ekiplerle beraber cadde ve sokakları temizliyoruz. Çatısı yüksek olan aileleri uyardık. Çatılardaki karları indirmelerini sağladık. Merkezdeki kar birikintilerini de yükleyip aşağıdaki merkezlere aktarıyoruz. Belediyeden anons ediyoruz. Hem kendi araçlarımız hem de kaymakamlığımızın araçlarını kullanıyoruz. Güzel bir birliktelik var hep beraber vatandaşlarımızla kurumlarımızla beraber çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK