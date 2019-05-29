Belediyeden vergilerle ilgili önemli uyarı
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Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisine ait birinci taksit ödemesinin ay sonuna kadar yapılması gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:32 Kaynak: Bültenler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada 2019 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin ilk taksit ödemesinin 31 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin birinci taksit ödemelerinde sıkışıklığa meydan verilmemesi için mükelleflerin, vergilerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Ödemeler 31 Mayıs'ta sona ereceğinden vatandaşlarımızın bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler" ifadeleri kullanıldı.
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