Son Dakika Haberleri: Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti
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Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti

2 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyenin kentte ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatmış olduğu evde bakım hizmeti, beğeni topluyor.

Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyenin kentte ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatmış olduğu evde bakım hizmeti, beğeni topluyor.

Oluşturulan hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temizlik ve genel sağlık bilgilendirmesi ile kontrolleri Ergene Belediyesi sağlık personeli tarafından yapılırken evlerinin temizliği de yine belediyenin temizlik personeli tarafından yapılıyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde vatandaşların evlerine giden evde bakım hizmetleri personeli vatandaşların tıraş ihtiyaçlarını da gidererek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Tüm hizmetleri belediye tarafından yapılıyor

Ergene'de Evde Bakım Hizmetinin yapıldığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Belediyemiz tarafından 2016 yılında projelendirip hizmete sunmuş olduğumuz Evde Bakım Hizmeti projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanırken söz verdiğimiz gibi her zaman Ergene'de vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Belediyemizin sağlık işleri personeli tarafından vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları, temizlik personelimiz tarafından evlerinin temizlikleri yapılırken yine belediyemizin kuaförü tarafından vatandaşlarımızın tıraş ihtiyaçları da gideriliyor" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Ergene, Yaşam
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