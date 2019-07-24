Belediyeden yaşlılara destek
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Kilis Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yaşlıların bir çok ihtiyacı karşılanıyor.
Kilis Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yaşlıların bir çok ihtiyacı karşılanıyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kilis Merkezde ikamet eden yaşlı hasta,yoksul ve kimsesiz vatandaşları ziyaret edilerek, ev ve çevre temizliği kişisel bakım ve temizlik işleri yapılmaya devam ediyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentin her bölgesinde bulunan Kadın Meslek Edindirme ve Sosyal Hizmet Birimleri tarafından yürütüldüğü bildirildi. - KİLİS
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