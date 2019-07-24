Son Dakika Haberleri: Belediyeden yaşlılara destek
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Belediyeden yaşlılara destek

53 dakika önce

Kilis Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yaşlıların bir çok ihtiyacı karşılanıyor.

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Kilis Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yaşlıların bir çok ihtiyacı karşılanıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kilis Merkezde ikamet eden yaşlı hasta,yoksul ve kimsesiz vatandaşları ziyaret edilerek, ev ve çevre temizliği kişisel bakım ve temizlik işleri yapılmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentin her bölgesinde bulunan Kadın Meslek Edindirme ve Sosyal Hizmet Birimleri tarafından yürütüldüğü bildirildi. - KİLİS
Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
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