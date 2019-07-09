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Belediyeden yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları

3 dakika önce

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeden yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları, System.String[]

Belediye ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde ki park ve yeşil alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında; Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki yeşil bantta yürüyüş ve yaya geçit yolları yenileme çalışması, Karaman – Konya Yolu üzerindeki orta refüjde çapa, budama ve ilaçlama çalışması, Necmettin Erbakan Parkında oturma banklarının, kamelyaların ve çöp kovalarının bakım ve boya çalışması, Türk Dünyası Kültür Parkı'nda yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karamanımızın her noktasında yeşillendirme ve yeşili koruma çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Yeşil alan sahalarını oluşturmaktan daha önemlisi bu alanları koruyup yaşatabilmektir. Karaman Belediyesi olarak yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Karaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
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