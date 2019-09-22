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Belediyeden YKS hazırlık kursları

21 dakika önce

Kepez Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları açıldı.

Belediyeden YKS hazırlık kursları, System.String[]

Kepez Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lise mezunu ve lise son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdiği YKS kursları, Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'ndaki dersliklerde başladı.

Kurslarda, derslerin yanı sıra yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları da düzenlenecek.

Deneme sınavları Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.

Belediyenin YKS kurslarına devam eden öğrencilerden ilk yıl 120, ikinci yıl ise 203 öğrenci üniversite kapılarını aralamıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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