Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Başkan Karagöl, yaptıkları çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye koronavirüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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