Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2) - Son Dakika

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Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)
6 saat önce
DENİZLİ'DE YAKALANDIYalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
DENİZLİ'DE YAKALANDI
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmada R.E.'nin, Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Kentteki 2 otelde kaldığı saptanan R.E., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, R.E.'yi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirmek üzere yola çıktı.Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/YALOVA,
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