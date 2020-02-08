Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2) - Son Dakika

Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)

6 saat önce

DENİZLİ'DE YAKALANDIYalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı.

Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2), System.String[]

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmada R.E.'nin, Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Kentteki 2 otelde kaldığı saptanan R.E., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, R.E.'yi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirmek üzere yola çıktı.Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/YALOVA,


Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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