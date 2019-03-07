Son Dakika Haberleri: Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek

Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek

54 dakika önce

Belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek, System.String[]
Belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:55 

Ekonomi
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