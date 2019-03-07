Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek
54 dakika önce
Belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:55
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