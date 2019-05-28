Belediyeler birliği toplandı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.



Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Adıyaman Belediyeler Birliği Katı Atık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Adıyaman'ı temsil edecek olan meclis üyelerinin belirlenmesi amacı ile Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.



Türkiye Belediyeler Birliği'ne doğal üye olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, toplantıda bir konuşma yaparak tüm misafirlerine 'hoş geldiniz' dedi. Daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanununun 20. Maddesine göre kurulmuş bir mahalli idare birliği olarak biliniyor. TBB Meclisi büyükşehir, il merkezi ve nüfusu 100 binden fazla olan yerlerin belediye başkanlarını doğal üyeliği ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşuyor" şeklinde konuştu.



Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan ilçe ve belde belediye başkanları ise misafirperverliklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. Toplantı yapılan oylamayla sona erdi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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