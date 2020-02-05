Belediyeler deprem projelerinde görev almalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeler deprem projelerinde görev almalı - Son Dakika

Belediyeler deprem projelerinde görev almalı

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, depremin hasara neden olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere de Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin deprem projeleriyle yaraları sarmak için daha fazla görev almaları gerektiğini söyledi.

Belediyeler deprem projelerinde görev almalı, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, depremin hasara neden olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere de Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin deprem projeleriyle yaraları sarmak için daha fazla görev almaları gerektiğini söyledi.


Depremde hasar gören Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Cemiyete gecikmiş bir ziyarette bulunduklarını kaydeden Özcan, "Ağır bir deprem yaşadık. Deprem anından itibaren bölgedeyiz. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çağrısıyla 100 tır yardımla bölgeye koştuk, yaraların sarılması için çaba sarf ettik. Ancak depremin hasarı çok büyük. Bu nedenle de bu depremi daha sağlıklı yapılar için bir fırsata dönüştürmek gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi ile diğer belediyelerimiz artık daha sağlam yapılar için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Yeni yapılacak binaların sağlam olmasına özen göstersinler. Hazırlanacak tüm deprem projeleri ilçe Belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ekiplerince ya hazırlanmalı ya da hazırlanan projeleri detaylı olarak incelesinler. Belediye şirketlerimiz yeni projeleri uygulamak için çalışmalıdır" dedi.


MGC Başkanı Vahap Güner de, ağır hasarlara yol açan bir deprem yaşadıklarını ifade ederek "Yıkım ve hasar ağır oldu. Ama şimdi yaraların sarılması zamanıdır. Yıkılan şehir merkezindeki binaları yeniden projelendirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin şirketleri en azından birkaç proje ile yıkılan binaların yerine yenilerini yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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