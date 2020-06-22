Belediyeler haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, mart ayı itibarıyla başlattığı haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında ilçenin 17 mahallesinde ilaçlama yaptı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre dostu insan sağlığına zarar vermeyen teknolojik yöntemlerle sinek, sivrisinekler ve diğer haşerelere karşı mücadele ediliyor. Drone kullanımıyla sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Tuzlalı vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri de değerlendirerek açık ve kapalı alanlarda haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipler, ilaçlamayı üç aşamalı periyotlarla gerçekleştiriyor. Tuzla Belediyesi ekibi, larva mücadelesinde ilaçlamanın önemli olduğuna ancak vatandaşların da alınacak küçük tedbirlerle bu mücadeleye destek olması gerektiğine dikkati çekiyor.

Kartal'da da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler de, yaz aylarında sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, eş güdüm içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerde akşam saatlerinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Sivrisinek üreme alanlarına öncelik verilerek devam eden çalışmalar kapsamında Kartal'ın bütün mahallerinde her hafta bir kere ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek.