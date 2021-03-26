Belediyeler iş birliği yapacak - Son Dakika

Belediyeler iş birliği yapacak
26.03.2021 19:07
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar'ı da makamında ziyaret eden Emet heyetinin, belediye çalışmaları, projeler, belediyeler arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. - KÜTAHYA
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