Belediyeler kadına yönelik şiddete tweet zinciri ile dikkat çekti - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, belediyelerin sosyal medya ekipleri tarafından oluşturulan Sosyal Belediyeler Ağı'nın (SOBA) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tweet zincirine katıldı.

Yenişehir Belediyesinin de sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı tweet zincirine 60 belediye destek verdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan tweet zincirinde belediyeler, Türkiye'de 2002 yılından bu yana katledilen ve şiddete maruz kalan kadınların isimlerini #BirKadınDahaKatledilmesin hashtagi ile birlikte paylaştı. İlk tweetlerin kadın belediye başkanlarının yönettiği belediyeler tarafından atılması ise dikkat çekti.

Yenişehir Belediyesi tarafından atılan tweette öldürülen şu kadınların isimlerine yer verildi: "Deniz Nihan Tamer, Arzu Kahraman, Hayriye Eroğlu, Mücella Demir, Zeynep Topal, Sema Dağ, Zeynep Önlütürk, Melahat Önlütürk, Enkhmunkh Erdene Batsukh, Pınar Gültekin, Sıddıka K., Aysim Erülker, Satı İ., Gülşen Temir, Gülcemal Polat, N.A.," - MERSİN