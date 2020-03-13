Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor - Son Dakika
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Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

6 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların hijyen tedbirlerinin aksamaması için 1 Mayıs'a kadar su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların hijyen tedbirlerinin aksamaması için 1 Mayıs'a kadar su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Aşgın, makamında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından harekete geçtiklerini belirten Aşgın, "Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzemeyi tedarik ettik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarımız, okullar, camiler, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali, toplu taşıma araçları, yeşil alanlar, çöp konteynerleri gibi yerlerde çok hızlı şekilde dezenfekte çalışmalarına başladık." dedi.

Kentteki hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Aşgın, "Temizliğin bu süreçteki önemine binaen 1 Mayıs'a kadar herhangi bir su kesintisi yapmayacağız. Vatandaşlarımızın belediyeye olan borçlarından dolayı su kesintisine gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür, gençlik, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile spor salonlarındaki bütün kurslara ara verdiklerini belirten Aşgın, çeşitli sosyal etkinliklerin de süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimleri artırdıklarını ifadede eden Aşgın, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Halk pazarlarında satıcılara eldiven dağıtarak hijyen denetimine katkı yapacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli enformasyonu sağlıyoruz. Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı zabıta denetimlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Öte yandan, Çorum'un tüm ilçelerinde de koronavirüse karşı belediyelerce dezenfekte çalışması yapılıyor.

Ekipler, başta cami, okul, toplu taşıma araçları olmak üzere kamuya açık ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

Halil İbrahim Aşgın, 1 Mayıs, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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