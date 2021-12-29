Üye Girişi
Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor - Son Dakika

Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor

29.12.2021 12:18

İstanbul'da çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanlarının, belediyelere bağlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli veteriner hekimler gözetiminde bakımları yapılıyor.

İstanbul'da çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanlarının, belediyelere bağlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli veteriner hekimler gözetiminde bakımları yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderilen genelge, kamuoyunun dikkatini bir kez daha belediyeler bünyesinde sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren rehabilitasyon ve bakımevlerine çekti.

Kent merkezlerinde çeşitli sebeplerle yaralanan, hastalanan, yaşlanan veya tehlike arz eden türlerin getirildiği sokak hayvanları merkezleri, genelge doğrultusunda, ağırlayacakları yeni hayvanlarla ilgili kapasitelerini geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Bu merkezlerden birisi de Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Polonezköy Mahallesi'ndeki 11 dönümlük araziye kurulu merkezde 200 köpek ve 200 kediye hizmet verilebiliyor. Ormanlık alandaki merkez, İstanbul'un ilçe belediyeleri arasında en kapsamlı sağlık hizmetlerinin verilmesiyle öne çıkıyor.

AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi veren Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, kapasitenin artırılması için mevcut rehabilitasyon merkezinin arkasındaki 50 dönümlük arazide yeni bir doğal yaşam parkı kurduklarını anlattı.

Amaçlarının hayvanların doğal alanlarında büyümelerini sağlamak olduğunu belirten Özdemir, "Bu hayvanlara kendi doğal hayatlarının olabileceği maksimum seviyeyi sağlayarak, doğal yaşamlarında besleyip, büyütüp, ömürlerinin sonuna kadar orada yaşamalarını sağlayacağız. Yakın zamanda inşallah açılışını yapacağız. Sokaktaki hayvanlara bakmak görevimiz ancak hayvan rehabilitasyon merkezlerindeki hayvanların da bakıma ihtiyacı var. Süreçler yürütülmeli, alanlar genişletilmeli." dedi.

Sokak hayvanı sorununun eğitimle çözülebileceğine inandıklarını dile getiren Özdemir, bu amaçla çeşitli yaş gruplarından öğrencileri ağırlayarak onların hayvanlarla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu öğrencilerden bir kısmına da hayvanları sahiplendirdiklerini ifade eden Özdemir, sokak hayvanları sorununu çözmek için sahiplendirilmenin önemine işaret etti.

İnsanların hayvanlarla nasıl yaşaması gerektiğini anlatmak durumunda olduklarının altını çizen Özdemir, şunları söyledi:

"16 yaşından büyük her vatandaşımıza kanunen sahiplendirme yapabiliyoruz ancak maalesef sahiplendirme rakamları çok düşük. Biz vatandaşların para ile köpek ya da kedi almalarını istemiyoruz. Şu anda durduğumuz yerdeki hayvanların yüzde 100'ü sokak kedisi ve sokak köpeği ancak ırk hayvanlar da var. Sokak köpeği diye sokaktan gelme, ırkı olmayan köpek anlaşılmasın. Sokağa atılmış ırk köpekler, terkedilmiş ırk köpekler mevcut, sahiplenmeye, bahçeyi korumaya, arkadaş edinmeye çok uygun hayvanımız var. Vatandaşlarımızı teşvik etmek istiyoruz. Sahiplendirme çok önemli. Para verdiğiniz hayvanları bir zaman sonra bakamadığımız, ilgilenemediğimiz için sokağa geri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu da kontrolsüz üremeye neden oluyor. Buradan kısırlaştırılmış, aşıları yapılmış, karnesi düzenlenmiş hayvanlarımızı gelip ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Sahiplendirilme sayımız az, lütfen vatandaşlarımız hayvan rehabilitasyon merkezleri ve geçici bakımevlerine uğrasınlar."

Tüm enerjilerini sahipsiz hayvanlara harcıyorlar

Ümraniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ise Hekimbaşı Mahallesi'ndeki 7 dönümlük alanda hizmet veriyor. 3'ü veteriner sağlık teknikeri, 7'si de veteriner hekim olmak üzere 10 kişilik bir personelle hizmet veren bakım evi 360 hayvan kapasiteli.

Tesis hakkında bilgi veren Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, merkezlerinde bu yıl 28 bin hayvana muayene ve tedavi işlemi yapıldığını ve 1500 civarında hayvanın da kısırlaştırıldığını kaydetti. Coşkun, 2 bin hayvana koruyucu aşı uyguladıklarını ve 300 hayvana da ortopedik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık hizmeti verilmekte. Bizim de gücümüz bir yere kadar fakat çok kalifiye, iyi bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar bütün eforlarını sahipsiz hayvanlar için harcıyorlar. Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım Bey bize her türlü desteği, finans başta olmak üzere, sağlamakta. Biz de gücümüz nispetinde barınağımızın, bakımevimizin imkanları nispetinde eforumuzu sahipsiz hayvanlara harcamaktayız."

Sokak hayvanlarının çoğalmasının önüne geçmek için kısırlaştırma faaliyetlerinin öneminden de bahseden Coşkun, bu amaçla "Mutlu Kediler" adıyla bir proje geliştirdiklerini de anlattı. Kısa adı MUKEP olan projede yerel hayvan koruma görevlileriyle ortak çalışacaklarını belirten Coşkun "Yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllüler sokaklardaki sahipsiz kedileri yakalamakta, biz de kendilerinden hayvanları teslim alıp kısırlaştırıp kendilerine teslim etmekteyiz. Özellikle çiftleşme döneminde gerek dişi gerekse erkek kediler travma veya yaralanmalara maruz kalıyorlar. Birbirini yaralama veya koşarken trafik kazasına maruz kalma olayına sıkça rastlanmakta. Bunları da bir şekilde bertaraf etmiş oluyoruz." dedi.

"En büyük sloganımız: Satın alma, sahiplen"

Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağı, Ümraniye'deki Hekimbaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor. 1999 yılında kurulan bakımevine, 2016'da minik dostlar kliniği, 2019'da cerrahi merkezi eklendi. 200 köpek, 150 kedi ve 100 kanatlı hayvan kapasiteli barınakta 3 veteriner hekim, 3 veteriner tekniker ve 5 hizmet personeli, ortopedi ve genel cerrah görev yapıyor. 120 köpeğin bulunduğu barınakta şu anda yasaklı ırklar, engelli, yaşlı, kısırlaştırma bekleyen, uyuz ve gençlik hastası köpekler bulunuyor. Merkezde, tüm ameliyatlar yapılabilirken, röntgen, biyokimya, kan sayımı, ultrasyon hizmeti de veriliyor.

Tesis hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, başıboş köpeklerin çözümü için kısırlaştırılma konusunun çok önemli olduğunu, belediye olarak günde ortalama 30 kedi, 3-4 de köpek kısırlaştırması yaptıklarını söyledi.

İlçedeki köpeklerin yüzde 90'ını kısırlaştırdıklarına dikkati çeken Uzunali, ilçe belediyesi olarak kendi sınırlarında çalıştıklarını anlattı.

Hayvanları bakımevinde özel mamalarla beslediklerini dile getiren Uzunali, hayvanların tedavileri için her türlü ilaç ve ekipmana sahip olduklarını belirtti. Merkezlerinde ameliyat yapılabildiğini ifade eden Uzunali, ayrıca "Minik Dostlar" adıyla poliklinik hizmeti verdiklerini ve ortopedi uzmanları olduğunu kaydetti.

Uzunali, sokakta binlerce hayvan varken hayvanseverlerin cins hayvan sahiplenmesini doğru bulmadığını belirterek, "Bizim buradaki en büyük sloganımız: Satın alma, sahiplen." diye konuştu.

Son dönemde hayvanlar açısından konforlu barınaklar yapıldığına değinen Uzunali, iyi örneklerin birbiriyle paylaşıldığının da altını çizdi.

"Bir barınakta önce vicdanınız olacak." diyen Ömür Uzunali, "Buradaki köpeklerin yaşam alanının uygun şartlarda yapılması lazım. Mesela bir ısıtma sistemlerinin olması lazım. Kafeslerin içerisinde koyacağınız köpeklerin alanlarına, çok fazla köpek koymamak lazım." ifadelerini kullandı.

Genelge doğrultusunda sokakta gezen yasaklı ırk köpekleri toplamakla yükümlü olduklarının altını çizen Uzunali, tehlikeli ırk köpek yetiştiren kişilerin de gerekli evrakı tamamlamamaları halinde bu köpeklerin de barınaklara yerleştirileceğini kaydetti.

Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor
Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor
Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Veteriner, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor - Son Dakika


Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti         
12:24
Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış         
12:17
Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi         
12:15
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:06 Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement