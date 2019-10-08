Son Dakika Haberleri: Belediyeler su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekti
Son Dakika Ekonomi Belediyeler su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekti

Belediyeler su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekti

49 dakika önce

Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi.

Belediyeler su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekti, System.String[]

Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 399 belediyenin bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 39,9'u barajlardan, yüzde 28,1'i kuyulardan, yüzde 18,4'ü kaynaklardan, yüzde 9'u akarsulardan ve yüzde 4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı.


Kaynaklardan çekilen suyun yüzde 57,7'si arıtıldı


Kaynaklardan çekilen toplam 6,2 milyar metreküp suyun 3,6 milyar metreküp'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 92,1'ine konvansiyonel, yüzde 7,8'ine gelişmiş, yüzde 0,1'ine ise fiziksel arıtma uygulandı.


Belediye nüfusunun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi


İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,6 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise yüzde 60,1 olarak hesaplandı.


Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı


Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 239 litre ve İzmir için 208 litre olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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