Belediyeler TKDK desteklerinden faydalanabilecek

Belediye şirketlerinin, dernek şirketlerinin yüzde 25 hissesine sahip olması halinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklerinden faydalanabileceği bildirildi.

TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, AA muhabirine, tamamı dernek tüzel kişiliği hissedarlığıyla kurulan dernek şirketinin yüzde 25 hissesini ilgili belediye şirketine hibe etmesi veya yeni şirket kurulumunda belediye şirketinin yüzde 25 hisseye sahip olması durumunda kırsal kalkınma yatırımı alınabileceğini söyledi.

Bu şekilde uygun olan belediye ve kamu kurumlarını yatırımlara dahil etmek istediklerini belirten Kurşun, "Birçok ilçe belediyemiz var. Bu yatırımlarla belediyeler et ürünleri, süt ürünleri, meyve sebze ürünleri, balıkçılık ürünlerini pazarlanmasıyla ilgili depolama, işleme ve paketleme tesisi kurabilirler. Bu da bölgelerinde bulunan tarımsal hizmetlerin daha verimli olmasını sağlar." dedi.

Kurşun, desteklerin 500 bin ile 3 milyon avro yatırım tutarları arasında olduğunu kaydederek, yüzde 40-55 oranında hibe verildiğini kaydetti.

Çok ciddi yatırımlar yapılabileceğine işaret eden Kurşun, bölgenin bu anlamda kalkınmasına katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Kurşun, yatırım alanlarının geniş olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir işletmenin duvarlarına ve çatılarına güneş panelleri konulabilir. Belediyelerin atıl olan depolarında ürün işleme ve faaliyetleri yapılabilir. Zanaatkarlık kapsamında taş işleme, ahşap atölyeleri, metal atölyeleri kurulabilir. Bu atölyelerin duvarları güneş panelleriyle donatılabilir. Turizm, yeme içme tesisleri, çevre düzenlemesi, seyir terasları ve yöresel ürün imalat tesisleri kurulabilir. Ayrıca belediyelerimiz TKDK desteklerini kendi alanları içinde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunda da kullanabilirler."