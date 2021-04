Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçırılan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, 450-500 kişi bu yolla ülkeden çıktı - Son Dakika

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına 'gezi' ve 'eğitim' altında çıkış yaptığının ve bir daha dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında daha soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ortaya çıkan skandal adeta gündemi sarsarken, Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman bu yöntemle gidenlerden biri olan H.B. ile konuştu.

MERKEZİ BİNGÖL, 6 BİN EURO YETERLİ

Yılman'ın aktardığına göre H.B., Bingöl'de yaşayan herkesin bu yolla Almanya'ya gidildiğini bildiğini söyledi. Sadece 6 bin Euro karşılığında bile bu şekilde yurt dışına gidilebildiğini söyleyen H.B., işin merkezinin Bingöl olduğunu iddia etti.

HAFTADA 3-4 OTOBÜS

Salgın öncesi dönemde haftada 3-4 otobüsün Almanya'ya gittiğini belirten H.B., "Çok güzel bir yöntem bulmuş adamlar. Tıkır tıkır işliyordu" diye konuştu.

SADECE BİNGÖL'DEN BİLE 500 KİŞİ

Sayının söylenilen rakamlardan çok daha fazla olduğunu iddia eden H.B., sadece Bingöl'den bir yılda en az 450-500 kişinin bu yöntemle ülkeden çıkarıldığını söyledi.

"AÇTIM! BURADA HER GÜN ET YİYORUM"

Yurt dışına çıkanların terör örgütü bağlantısı olmadığını savunan H.B., pişman olmadığını belirterek "Niye pişman olayım ki? Burada her şey var. Orada iş yoktu, güç yoktu. Açtım yav. Bak düşün burada her gün et yiyorum. Ben orada et yiyemiyordum!" diye konuştu.