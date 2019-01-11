Belediyelerce, Plastik Poşetlerin Yaygın Kullanıldığı Yerlerde Vatandaşların Bez Torba, File Gibi...
1 saat önce
Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.
Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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