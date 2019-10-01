Son Dakika Haberleri: Belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı
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Belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı

1 saat önce

Türkiye'de, geçen yıl belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı.

Belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı, System.String[]

Türkiye'de, geçen yıl belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin belediye atık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerin 32,2 milyon ton atık topladığı belirlendi.

Geçen yıl belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,16 kilogram olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı İstanbul için 1,28 kilogram, Ankara için 1,18 kilogram, İzmir için 1,36 kilogram oldu.

Atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32,2 milyon ton atığın yüzde 67,2'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 20,2'si belediye çöplüklerine, yüzde 12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0,2'si açıkta yakarak, gömerek ve dereye ya da araziye dökerek bertaraf edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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