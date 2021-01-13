Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği "Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları" konulu toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevirim içi gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

Başkan Palancıoğlu, toplantıda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

Geleceğe dönük atılacak adımları ve yol haritasını istişare ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz enerji ve üretimi konusunda örnek bir belediyeyiz. Melikgazi Belediyesi çevre dostu ve kendi elektriğini üreten bir belediyedir. İlçemizde 7 kapalı pazar yeri ve belediyemizde güneş enerji santrali (GES) bulunmaktadır. Sadece belediyemizin çatısındaki GES ile belediye binamızın elektrik giderinin yüzde 40'ı karşılanmaktadır. Elektrik giderlerini karşıladığımız gibi belli miktarda da belediyemize kar olarak dönüyor. Kendi enerjimizi üretmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanma konusunda öncü adımlar atmaya, bu konuda referans projeler geliştirmeye devam edeceğiz."