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Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam
6 saat önce
Türkiye'de yerel yönetimlerin kış hazırlıkları, belediyeler arasında sohbet konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yerel aksanla birbirlerinin hatırını soran belediyelerin yazışmaları okuyuculardan takdir topladı.
Türkiye'de yerel yönetimlerin kış hazırlıkları, belediyeler arasında sohbet konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yerel aksanla birbirlerinin hatırını soran belediyelerin yazışmaları okuyuculardan takdir topladı.
Niğde Belediyesi'nin Nevşehir'e hitaben "Komşu biz kış temizliğine başladık, ya sen başladın mı?" yazmasıyla başlayan sohbete 34 belediye katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28
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