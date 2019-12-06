Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam

Türkiye'de yerel yönetimlerin kış hazırlıkları, belediyeler arasında sohbet konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yerel aksanla birbirlerinin hatırını soran belediyelerin yazışmaları okuyuculardan takdir topladı.



Niğde Belediyesi'nin Nevşehir'e hitaben "Komşu biz kış temizliğine başladık, ya sen başladın mı?" yazmasıyla başlayan sohbete 34 belediye katıldı.