Son Dakika Haberleri: Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam
Son Dakika Dünya Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam - Son Dakika Dünya

Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam

6 saat önce

Türkiye'de yerel yönetimlerin kış hazırlıkları, belediyeler arasında sohbet konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yerel aksanla birbirlerinin hatırını soran belediyelerin yazışmaları okuyuculardan takdir topladı.

Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam, System.String[]

Türkiye'de yerel yönetimlerin kış hazırlıkları, belediyeler arasında sohbet konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yerel aksanla birbirlerinin hatırını soran belediyelerin yazışmaları okuyuculardan takdir topladı.


Niğde Belediyesi'nin Nevşehir'e hitaben "Komşu biz kış temizliğine başladık, ya sen başladın mı?" yazmasıyla başlayan sohbete 34 belediye katıldı.

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Niğde Belediyesi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28 
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