Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı

Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin birçok belediyesinden gelen yardım paketleri, teslim alınarak öğrencilere dağıtıldı.

Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin birçok belediyesinden gelen yardım paketleri, teslim alınarak öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr Ziya Selçuk'un 17 Mart'ta sosyal medya hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" tweeti paylaşması üzerine Türkiye'nin birçok belediyesinden destek geldi. Bazı illerin belediyeleri Bakan Selçuk'un teneffüs açıklamasından sonra 81 ildeki okullara lokum, kayısı, helva gibi ürünlerin gönderilmesi sözünü vererek uzun teneffüste çocukların mutluluğuna destek çıktı.

Verdikleri sözü unutmayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı elma, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın pişmaniye, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde gazozu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ceviz ezmesi, Rize Valisi Kemal Çeber damat lokumu, Kral Pestil ve Köme Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir pestil ve köme, Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bal parmak, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidillioğlu çekme helva, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı süt şekeri, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yer fıstığı, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş defne sabunu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin çay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek muz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları köme-pestil içeren paketlerden oluşan hediyeler Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştı.

Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yöneticiler tarafından teslim alınan paketler okullarda anasınıfı ve 1'inci sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Çocuklarımızın okul sevincine ortak olan ve gönderdikleri hediyelerle çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturan başta Rize Valimiz Sayın Kemal Çeber olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza ve diğer hayırseverlere tek tek teşekkür ederim" dedi.

Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı

Türkiye, Atama, Rize, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

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