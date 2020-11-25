Belediyelerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinlikleri Kızılay'da düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyelerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlik, Çankaya Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirildi.

Önceki senelerde söyleşi ve konserler ile ve geniş katılımla düzenlenen etkinlik bu yıl pandemi nedeniyle açık havada yapıldı. Başta şiddet olmak üzere kadına yönelik sorunlara ilişkin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında belediyeler stant kurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO tarafından tüm dünyada farkındalık için belirlenen turuncu renkte maske dağıttı. Çankaya Belediyesi ise kurduğu stantta kadın bülteni ve turuncu renkte yalnız değilsin rozeti dağıttı.

Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri aynı zamanda tüm kadınlara kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttı. - ANKARA