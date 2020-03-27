Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri - Son Dakika
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Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri

6 saat önce

Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri Virüsten dolayı düğün salonlarında iptal olan nikahlar, belediyelerde mesaiyi arttırdı Melikgazi Belediyesi Nikah Memuru Bekir Yerlitaş: "Düğün salonlarında nikah kıyamayan çiftlerimiz, nikah salonlarında artış yaşanmasına sebep oldu"...

Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri

Virüsten dolayı düğün salonlarında iptal olan nikahlar, belediyelerde mesaiyi arttırdı

Melikgazi Belediyesi Nikah Memuru Bekir Yerlitaş:

"Düğün salonlarında nikah kıyamayan çiftlerimiz, nikah salonlarında artış yaşanmasına sebep oldu"

KAYSERİ - Türkiye'de koronavirüs nedeniyle iptal olan düğünlerin ardından, evlenecek çiftler nikah için belediyelerin nikah salonlarına koştular.

Koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında sessizliğe neden olan önlemler, belediyelerde kıyılan nikah sayısında artış yaşanmasına sebep oldu. Kayseri Melikgazi Belediyesi Nikah Salonlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşların güvenliği için çiftler ve şahitler dışında kimse salona alınmıyor ve nikah masası her nikahtan sonra dezenfekte ediliyor.

Evlenecek çiftlerin nikah salonlarına gelmelerinde sakınca olmadığını söyleyen Melikgazi Belediyesi Nikah Memuru Bekir Yerlitaş, " Belediyelerdeki nikah sayılarında bir artış oldu. Nikah günü alıp da ileride düğün salonlarında nikah kıydıracak çiftlerimiz, nikahlarını ya Belediyelerine aldırıyorlar ya da ileri bir tarihe aldırıyorlar ama çoğunluk Belediyede kıydırıyorlar nikahlarını. Düğün salonları net bir tarih veremediği için buradaki nikahlarda bir artış oldu. Bizler önlem olarak temizliğe dikkat ediyoruz ve dezenfektan yaptırıyoruz. Her nikahtan önce evlenecek çiftlerimize ve yanında gelen misafirlerimize dezenfekte işlemi yapılıyor. Nikaha da çiftle ve şahitler olarak maksimum 4 kişi alıyoruz. Başka misafirleri istemiyoruz sakıncalı olduğu için. Biz de nikah memurları olarak genelde maske takıyoruz, doktorlarımız bu konuda ne tavsiye ettiyse uyuyoruz bunlara. Vatandaşlarımızın nikah konusunda korkmalarına gerek yok. Bizim de temennimiz bu ortamın bir an önce düzelmesi ve ülkemizin eski haline dönmesi. Vatandaşlarımıza endişelenecek bir durum olmadığını söylemek istiyorum. İsterlerse nikahlarını belediyede kıydırabilirler. Burada nikahı olan çiftlerimize de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz zaten. Düğünlerini ilerleyen tarihlerde yapabilirler ama nikah konusunda biz yardımcı oluyoruz" dedi.

Nikah töreni olan Ümit ve Seda Nur Gürbüz çifti ise," Ülkemizde felaket anlamında bir virüs var. Bizim nikah tarihimiz daha ileri bir tarihteydi virüs nedeni ile şimdi yaptık. Tehlikeli bir durum içindeyiz. Herkes için sıkıntılı bir süreç. Belediye 2 şahit ile önlem aldı bu duruma. Hayırlısı olsun diyelim." ifadelerinde bulundular.

Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri

Melikgazi, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:03 Kaynak: İHA

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