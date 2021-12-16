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Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de! - Son Dakika

Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!

16.12.2021 10:26
Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!

Belediyelerin yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belediyeler, bağlı idarelerin indirimli veya ücretsiz su tarifeleri, kamuoyunda "tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve kamu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanma çerçevesini belirleyen kararname kapsamı dışında tutulacak.

İlgili karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BELEDİYELER İNDİRİMLİ YA DA ÜCRETSİZ SU VEREBİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyeler ve bağlı idareleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!

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Son Dakika Güncel Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! 'İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de! - Son Dakika
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