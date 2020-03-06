Belediyelere 38 bin lira destek verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyelere 38 bin lira destek verildi - Son Dakika

Belediyelere 38 bin lira destek verildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Düzce'de 4 Belediye'ye engelli ücretsiz seyahat gelir desteği ödemeleri kapsamında 38 bin 400 lira destek sağlandı.

Belediyelere 38 bin lira destek verildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Düzce'de 4 Belediye'ye engelli ücretsiz seyahat gelir desteği ödemeleri kapsamında 38 bin 400 lira destek sağlandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belediyelere Engelli ücretsiz seyahat kartlarına destek veriyor. Bu ödemeler engellilerin otobüslere daha rahat binebilmesi için planlanırken, Düzce'de de 4 belediyeye ilgili destekten ödemeler yapıldı. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Düzce'de Engelli ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemelerinde 4 belediyeye 38 bin 400 lira ödeme sağlandı. Düzce Belediyesi'ne 32 bin lira, Kaynaşlı Belediyesi'ne bin 600 lira, Gölyaka Belediyesi 800 lira ve Boğaziçi Belediyesi'ne 4 bin lira olmak üzere toplam 38 bin 400 lira ödeme verildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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