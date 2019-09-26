Belediyelere e-Belediye eğitimi veriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen e-Belediye Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve 31 ilçe belediyesi personeline yönelik e-Belediye eğitimleri düzenleniyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve belediyelerin kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Muhasebe Sistemleri gibi yazılımları tek bir çatı altında toplayan e-Belediye projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ ve ilçe belediye personeline yönelik eğitimler veriliyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 3 gün devam edecek eğitim programının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Dijital Belediyecilik ve Akıllı Şehirler alanında pek çok uygulamayı Türkiye'de ilk defa hayata geçiren belediye olduklarını belirterek, e-Belediye Sisteminin öneminin farkında olduklarını ve bu sisteme gerekli tüm desteğin verileceğini ifade etti.



"Yıllık 3 milyar lira tasarruf hedefleniyor"



İçişleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen e-Belediye ile ilgili bir tanıtım sunumu yapan İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu da sistem ile yıllık 3 milyar liralık bir tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Sistemin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması için gerekli yatırımların yapıldığını kaydeden Hacıbektaşoğlu, sistem sayesinde vatandaşların belediyelerden aldıkları hizmetlere erişimde hız kazanılacağını, ulusal siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması alanlarında büyük avantaj sağlanacağını kaydetti. Hacıbektaşoğlu, dijital belediyecilik hizmetleri alanında ülkemizde ön sıralarda olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne e-Belediye Sistemine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



"2019 sonuna kadar 600 belediye sisteme dahil olacak"



Sistemin 2020 sonuna kadar 45'i İçişleri Bakanlığı, 23'ü Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak toplam 63 modül ile belediyelerin tüm ihtiyaçlarını karşılar duruma getirilmesi sağlanacak. Şu an yaklaşık 250 belediyenin kullandığı e-Belediye Sisteminde 2019 sonuna kadar yaklaşık 600 belediyenin sisteme geçmesi hedefleniyor. - KONYA