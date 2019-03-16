Son Dakika Haberleri: Belediyelere Gönderdiğimiz Paralar Nerelere Gitti, Bu Bir Soru İşareti"

Belediyelere Gönderdiğimiz Paralar Nerelere Gitti, Bu Bir Soru İşareti"

52 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyükşehir kanununa geçtikten sonra köylerin hizmeti büyükşehir belediyelerine geçti.

Belediyelere Gönderdiğimiz Paralar Nerelere Gitti, Bu Bir Soru İşareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyükşehir kanununa geçtikten sonra köylerin hizmeti büyükşehir belediyelerine geçti. Bu tarihten sonra paraları büyükşehir belediyelerine tıkır tıkır gönderdik ama o paralar nerelere gitti, bu bir soru işareti. Neler yaşandı hepiniz çok iyi biliyorsunuz." dedi.

Yılmaz, Van'ın Tuşba ilçesinde Yeşilköy, Yeniköşk ve Tevekli mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti hükümetleri döneminde ekonomide önemli reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, toplumun her kesimini hizmetle buluşturduklarını söyledi.

Kırsal mahallelere de birçok yatırım yapıldığını anlatan Yılmaz, "Büyükşehir kanununa geçtikten sonra köylerin hizmeti büyükşehir belediyelerine geçti. Bu tarihten sonra paraları büyükşehir belediyelerine tıkır tıkır gönderdik ama o paralar nerelere gitti, bu bir soru işareti. Neler yaşandı hepiniz çok iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Vanlıların çukur siyasetine pirim vermediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakan olduğum dönemde Cizre, Mardin, Şırnak ve Sur'u gördüm. Birçok yerde ne kadar büyük tahribatların yaşandığını gördük. Olan yine buradaki vatandaşlarımıza ve geleceğimize oldu. Biz yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o yaraları kısa sürede sardık. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşıladık. Buralara daha çok huzur ve yatırım yapılsın. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Memleketimize sahip çıkacağız. Bu vatan hepimizin."

Yılmaz, İpekyolu ilçesinde de bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve AK Parti Tuşba Belediye Başkan adayı Salih Akman eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:30 Kaynak: AA

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