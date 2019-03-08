Belediyelere Kadın Elinin Değmesi İçin Elimden Gelini Yapacağım"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Belediyelere kadın elinin değmesi için elimden gelini yapacağım. Kadınların belediyelerde daha fazla söz sahibi olmaları için gayret göstereceğim. 14 seçim geçirdik, hepsinden alnımızın akıyla çıktık.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Belediyelere kadın elinin değmesi için elimden gelini yapacağım. Kadınların belediyelerde daha fazla söz sahibi olmaları için gayret göstereceğim. 14 seçim geçirdik, hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Bu 14 seçim zaferinin arkasında kadınlarımız var. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Yıldırım, "eşitlik" kavramının Türkiye'de ve dünyada çok sayıda ülke anayasasının temel hükmü olduğunu vurgulayarak, ancak bu hükmün anayasalara zorlu mücadeleler sonunda girebildiğini söyledi.



Yıldırım, insanlık tarihinin, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı verilen mücadelelerle dolu olduğunu dile getirerek, "Bu eşitsizlik bugün de geçerli. 700 milyon insan açlık sorunu yaşıyor. Her yıl 10 milyon insan yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu arada 700 milyon insan da obez. Bu insanlar zayıflamak için her yıl milyarlarca dolar harcama yapıyorlar. Bir eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusu. Bu eşitsizlik ve adaletsizlik en çok kadınları ve çocukları mağdur ediyor." ifadelerini kullandı.



Kadınların onuruna yaraşır bir hayatı hak ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hayata siz değer katıyorsunuz. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sizleri temsil ettim.11 yıldan fazla Ulaştırma Bakanlığı yaptım. 2 yıl Başbakanlık görevinde bulundum. 7 ay da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulundum. Sizlere ve aziz İstanbullulara hizmet etmek için geçen ay Başkanlık görevimden istifa ettim. 17 yıldır üyesi olduğum TBMM'de kadınların haklarının iyileştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bu çerçevede kadın-erkek eşitliğine aykırı hükümler kanunlarımızdan çıkartıldı. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuatımızda kadınları ilgilendiren maddelerde kadınlar lehine düzenlemeler yapıldı. Aynı şekilde hükümetlerimiz de kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması için iyileştirmeler yaptı. Ayrıca sosyal haklar artırıldı. Anayasanın da temel hükümlerinden olan eşitlik ilkesini yaşatacak olan biraz da sizlersiniz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki haklarınızı sizler de bilmelisiniz."



"Alın terinin ne kadar kutsal olduğuna hep inandım"



TBMM'de 104 kadın milletvekili olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu sayı belediye meclis üyeliklerinde de yüksek olacak. Çünkü biz de belediye meclis üyelikleri için listelerimizde çok sayıda kadın aday gösterdik. Belediyelere kadın elinin değmesi için elimden gelini yapacağım. Kadınların belediyelerde daha fazla söz sahibi olmaları için gayret göstereceğim. 14 seçim geçirdik, hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Bu 14 seçim zaferinin arkasında kadınlarımız var. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi.



Binali Yıldırım, 21 gün sonra sandığa gidileceğini ifade ederek, "Bu seçimler gelecek 5 yıl için yerel yöneticiler seçilecek. Aday olarak arkamızda 16 yılın birikimi var. Türkiye'yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları, gönülleri ve milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. İşte bunun için Cumhur İttifakı var. İşte bunun için kadınlarımız neleri yapabildiğini 15 Temmuz gecesi gösterdi. O gece meydanlarda 2 kişiden biri kadındı. İstiklal Savaşı'nda çarpışan Nene Hatunlar gibi o gece onların torunları birer kahraman oldu. O gece 11 kadınımız şehit verdik." değerlendirmesinde bulundu.



İş barışın olmazsa olmaz üç unsurunun bulunduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Çalışan, çalıştıran, iş yeri. İş yeriniz olabilir ama çalışanınız yoksa ne yapacaksınız, neyi üreteceksiniz? Alın terinin ne kadar kutsal olduğuna hep inandım. Bu anlayış içinde işçi- işveren ilişkilerinde hep yapıcı davrandım. En son olarak 1 milyon kadar çalışanımızın kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir gayret gösterdim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu işi de başardık. Hala belediyelerde bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış, bu konunun da yakından takipçisi olacağım, hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz.



Etkinliğe, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

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