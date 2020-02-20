Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı - Son Dakika
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Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı

6 saat önce

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, kentte kapalı pazar yeri kurmayı planlayan belediyelere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı, System.String[]

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, kentte kapalı pazar yeri kurmayı planlayan belediyelere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Kabacan, yaptığı açıklamada, çok meşakkatli ve zor meslekleri olduğunu, vatandaşlara en güzel meyve ve sebze satışı yapmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Son günlerde belediyelerin kurmayı planladıkları kapalı pazar yerleri konusunda odalarından görüş alınmasını isteyen Kabacan, " Adapazarı, Serdivan ve Erenler'deki kapalı pazar yerlerini belediyelerimizle birlikte düzenledik. Yerleşim alanları, tezgahların kurulması, parkları, sosyal alanları kurduk, bugüne kadar da hiç sorun yaşamadık. Bunun için diğer ilçelerimizdeki belediye başkanlarımızın da gelecekte sorun yaşamamalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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