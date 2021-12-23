Üye Girişi
Belediyelere pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanılmaması çağrısı - Son Dakika

Belediyelere pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanılmaması çağrısı

23.12.2021 12:57
Belediyelere pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanılmaması çağrısı

Kentlerde kullanılan pestisitlerin zararları konusunda farkındalık oluşturulması ve alternatif uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla başlatılan "Zehirsiz Kentlere Doğru" kampanyası ile belediyelere pestisitsiz yöntem çağrısında bulunuldu.

Kentlerde kullanılan pestisitlerin zararları konusunda farkındalık oluşturulması ve alternatif uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla başlatılan "Zehirsiz Kentlere Doğru" kampanyası ile belediyelere pestisitsiz yöntem çağrısında bulunuldu.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğince, Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Diyaloğu VI programı tarafından desteklenen "Zehirsiz Kentlere Doğru" kampanyası kapsamında, çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği danışmanlığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu iş birliği ile yürütülen "Zehirsiz Kentlere Doğru" kampanyasının toplantısında, pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konuşulup, doğa dostu yöntemler hakkında bilgi verildi.

Buğday Derneği Genel Müdürü ve Zehirsiz Sofralar Platformu Koordinatörü Batur Şehirlioğlu, pestisit denilince ilk olarak akla tarımsal faaliyetler gelse de artan kentleşmeyle birlikte artık yaşam alanlarında da pestisitlerin daha fazla kullanılır hale geldiğini ifade etti.

Şehirlioğlu, AB Komisyonu Biyoçeşitlilik Stratejisi'ne göre, 2030 yılı itibarıyla kentsel yaşam alanlarında pestisit kullanımının tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini söyleyerek, "Kentlerde kimyasalların kullanımı özellikle çocuklar, hamileler, hastalar gibi hassas grupları, arılar gibi hassas canlıları, su ekosistemini ve oradaki canlıları olumsuz etkiliyor, tehdit ediyor. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının siyaset üstü kalması gerekiyor. Zehirsiz kentler mümkün, bunu hep birlikte başarabiliriz." diye konuştu.

Belediyeler öncülüğünde herhangi bir pestisitsiz eylem planının işe yaraması için 3 temel gereksinim bulunduğunu dile getiren Şehirlioğlu, bunların, halkın ve sivil toplumun desteği, belediye meclis üyelerinin siyasi desteği ile uzun vadeli düşünme isteği ve kararlılığı olduğunu kaydetti.

Kampanyanın somut hedeflerinden bahseden Şehirlioğlu, şunları söyledi:

"Belediyelerden zararlılarla mücadelede kullanılan zehirlerin kademeli azaltılarak ekolojik ve doğa dostu alternatiflere geçeceklerine, bu kapsamda ilgili tüm taraflarla katılımcı stratejik eylem planı hazırlayacaklarına ve zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasında yer alacaklarına dair yazılı taahhütte bulunmalarını talep edeceğiz. Bu ana çerçeve dışında belediyelerin pestisitlerin kullanılmalarını sonlandırmaları yönünde kararlı adımlar atmalarını bekliyoruz. Belediyelerin kontrolü altında halka açık alanlarda herbisit kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, diğer pestisitlerin kullanımının ise 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılmasını talep ediyoruz. Belediyelerimizin kontrolü altındaki bu alanlarda tüm pestisit ve biyosidal ürünlerinin kullanımının ise 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması önerdiğimiz somut hedefler."

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma fırsatı yakalanmış olur"

Zehirsiz Sofralar Platformu Üyesi Doç. Dr. Tufan Nayır, kimyasalların zararları ve alternatifler hakkındı konuştu.

Konuşmasına, Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucu ile başlayan Nayır, şu bilgileri verdi:

"Amerika'da kullanılan bir pestisitin arılar üzerindeki etkiyi araştırdılar. Pestisite maruz kalan arılar, hiç maruz kalmayan arılara göre ilk yıl yüzde 30 üreme kaybı yaşıyor, ikinci yıl maruz kaldıklarında yüzde 44 üreme kaybı görülüyor. Pestisite hiç maruz kalmamış nesillerde bile üremenin azaldığı görülüyor. Yani bir maddenin toksik olmasının madde ile temas süresi ve miktar ve temas yoluna bağlı olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Pestisitler bizler üzerinde bu kadar hızlı etki gösteremeyebiliyor. Ancak bu pestisitler doğada on yıllarca kalabiliyor. Besin zincirinde birikebiliyor. İnsanların vücudunda birikiyor. Bu durumun gelecek nesilleri etkileyebileceğine vurgu yapmak istiyorum."

Pestisitlere karşı alternatif yöntemler olduğunu belirten Nayır, sineklere karşı yakalama kapanları, tuzaklar, üreme alanlarının kurutulması; yabancı otlara karşı köpükleme, elle yolla; kemirgenlere karşı fare kapanları ya da yapışkan tuzaklar olduğunu kaydetti.

Kentsel sağlık kapsamında pestisitlerin kullanılmasının bırakılmasının önemli olduğunu dile getiren Nayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir belediyenin pestisit kullanmayıp alternatif yöntemlere geçmesi çalışanların sağlığını koruyacaktır, kamu sağlığını koruyacaktır, kimyasalların kullanımıyla ilgili maliyet azalacaktır. Kamuya pozitif bir sağlık mesajı verilir. Çevre ile ilgili mevzuatlara uyum artar. Suların kirlenmesi azaltılır. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma fırsatı yakalanmış olur. Pestisitlerin insan, hayvan ve bitki sağlığı üzerinde birçok zararı var. Maalesef bu kimyasallar doğada on yıllarca kalabiliyor. Artık çevre dostu alternatifler ortaya çıktı. Gelin bu yöntemlere geçelim. Şehirlerimize, sofralarımıza detoks işlemi yapalım."

Avrupa Birliği, Pestisit, Buğday, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediyelere pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanılmaması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:00
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı         
12:57
Dolar düşüyor ama Kılıçdaroğlu karamsar: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Dolar düşüyor ama Kılıçdaroğlu karamsar: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
12:47
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu         
11:23
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
12:58 Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:15:03. #1.11#
SON DAKİKA: Belediyelere pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanılmaması çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement