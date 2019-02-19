Belediyelere "Resmi İlan ve Reklam" Bilgilendirmesi

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiği "belediyelere süreli yayın" bilgilendirmesinin ardından Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, yerel yönetimlerin ilan ve reklamlarının, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan...

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiği "belediyelere süreli yayın" bilgilendirmesinin ardından Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, yerel yönetimlerin ilan ve reklamlarının, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlarda yayınlanması gerektiğini bildirdi.



BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Basın ilan Kurum 15 Ocak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yerel yönetimlerin verdiği ilan ve reklamlara ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdi.



Buna istinaden 7 Şubat'ta 81 ilin valiliğine "süreli yayın" bilgilendirmesi gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce, resmi ilanların ve resmi ilan kapsamı dışındaki muhtelif ilanların, Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın bu minvaldeki ilan ve reklamları yayınlama hakkı bulunmayan, gelişigüzel yayınlanan, süreli olup olmadığı dahi şüpheli yayınlarda neşrettirildiğini belirtti.



Resmi ilan ve reklamların, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı kanun, bu kanuna dayanılarak yapılan yönetmelik ve alınan Genel Kurul kararlarında belirtilen şartları taşıyan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda yayınlanması gerektiği vurgulanan yazıda, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce güncel şekilde hazırlanan "Aylık Süreli Yayın Listesinin" kurumun internet sitesi "https://ilanbis.bik.gov.tr/Uygulamalar/AylikListe" adresinde kolaylıkla kullanılıp istifade edilebilecek bir şekilde duyurulduğu aktarıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında, Basın İlan Kurumunun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, kurumun hazırladığı "Aylık Süreli Yayın Listesi"nde yer alan gazete ve dergilerde anılan kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği belirtilen yazıda, konunun il dahilindeki bütün belediyelere duyurulması istendi.



- "Süreli Yayınlar Listesi" yeni özellikleriyle kullanıma sunuldu



Basın İlan Kurumu, şubesi bulunan 41 ilde resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerde yayınlatılmasına aracılık ederken, şubesi olmayan yerlerde ise resmi ilanları valilikler aracılığıyla gazetelerde yayınlatabiliyor.



BİK ve ilgili valilikler, mevzuat gereğince her ayın son iş günü itibarıyla resmi ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınların isimleri ile türünü, sayfa sayısını, yüzölçümünü ve gerekli görülen diğer bilgileri kapsayan listeleri sitelerinden ilgililerin erişimine açıyor.



Dijital dönüşüm kapsamında bilişim teknolojisinin imkanlarından azami ölçüde yararlanan ve paydaşlarına hizmet sunmaya devam eden BİK, resmi ilan ve reklam verenlerin yararlandığı Süreli Yayınlar Listesinde ek geliştirmeler yaptı.



Bugüne kadar sadece kendi görev alanındaki süreli yayınlara ait bilgileri internet sitesinde yayınlayarak, kamuoyuyla paylaşan kurum, görev alanı dışında olmakla birlikte valilik görev alanında bulunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin bilgilerine de "www.bik.gov.tr" sitesinde yer vermeye başladı.



- Listeye "ilan.gov.tr"den de ulaşılabiliyor



BİK, yeni yapıyla birlikte 2 bine yakın gazete ve derginin sahibi, varsa tüzel kişi temsilcisi, yönetim adresi, telefonu ve web sitesi bilgilerine ulaşılabilmesi imkanı sağladı. Ayrıca Süreli Yayınlar Listesine kurumun ilan portalı "www.ilan.gov.tr" sitesinden de ulaşılabiliyor.



Filtreleme ve doküman oluşturabilme özellikleri bulunan Süreli Yayınlar Listesi, yeni haliyle ilk kez geçen yıl ocak ayında dijital ortamda kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.



Süreli Yayınlar Listesinden, dönemsel olarak gazete ve dergilerin listesine ulaşılabiliyor. Ayrıca resmi ilan yayınlama hakkı bulunan veya bu hakkı kazanmak için bekleme süresine tabi tutulan ya da sadece resmi reklam yayınlayabilecek yayınlar da tercihe göre listelenebiliyor.



Süreli yayınların bilgileri, BİK veya valilik görev alanında bulunan illere göre Türkiye haritası üzerinden çoklu il seçimi yapılarak filtrelenebiliyor. Kullanıcılar, yayın türüne ve içeriğine göre gazete ve dergileri filtreleme imkanı sağlayan yapı sayesinde, Süreli Yayınlar Listesi uygulaması üzerinde oluşturdukları listeyi PDF dokümanı olarak kaydedebiliyor.

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