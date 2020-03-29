Belediyelerin aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık olarak yapılan kesinti Nisan, Mayıs ve... - Son Dakika

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Belediyelerin aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık olarak yapılan kesinti Nisan, Mayıs ve...
1 saat önce
Belediyelerin aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık olarak yapılan kesinti Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmayacak.
Belediyelerin aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık olarak yapılan kesinti Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmayacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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